الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: مجاهد جمال الشيخ قاسم من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وعلي لطفي الخراز (21 عاما) من بلدة سلواد، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت صباح اليوم، عن استشهاد الشاب يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا، برصاص قوات الاحتلال في حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.