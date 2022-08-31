مجلة : ترامب تفاخر بامتلاكه وثائق حول حياة ماكرون الجنسية

وكالات

ذكرت مجلة أمريكية أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، تفاخر بامتلاكه معلومات حساسة وسرية حول الحياة الجنسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأوضحت مجلة "رولينغ ستور" أن ترامب تفاخر أمام مقربين منه بتوصله إلى معلومات سرية عبر استخباراته، تكشف له طبيعة حياة ماكرون الجنسية.



وقالت المجلة إن واحدة من هذه المعلومات كان ترامب يدونها في دفتر كتب عليه عنوان "معلومات تتعلق برئيس فرنسا"، وهو من ضمن الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" من مقر إقامته في ولاية فلوريدا.





ولفتت المجلة إلى أن السلطات الفرنسة ترغب بالاطلاع على الوثيقة، لمعرفة حجم الضرر الذي قد يترتب على الكشف عن هذه المعلومات.



ومطلع شهر آب/ أغسطس الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.



فيما رد ترامب على اقتحام مقره، بالقول إنه لن ينهزم أو يتراجع أمام "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.