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نحو 1000 أسير يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال

الخميس 01 سبتمبر 2022 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نحو 1000 أسير يشرعون اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال



رام الله / سما /

 يشرع نحو 1000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في إضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.

وقال نادي الأسير في بيان له، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

ومن المقرر أن يتبع هذا العدد من الأسرى، دفعات أخرى في الأيام المقبلة ضمن خطوات نضالية تصاعدية.

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