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عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي في سوريا (فيديو)

الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي في سوريا (فيديو)



دمشق/سما/

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، غارات جديدة على أهداف في محيط مطار حلب الدولي، شمال غرب سورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حلب، في حين أفادت تقارير محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مواقع مرتبطة بإيران في مطار حلب الدولي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "القصف الإسرائيلي استهدف محيط مطار حلب ومستودعات قرب المطار"، في حين قالت مصادر محلية إنه جرى "استهداف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ والأضرار اقتصرت على الماديات".


وأشارت مصادر إلى أن الغارة الإسرائيلية أصابت أهدافا في المواقع الغربية للمضار بالإضافة جزء من المدرج.

ولاحقا، أكدت "سانا" نقلا "س عن مصدر عسكري في جيش النظام، قوله إنه "حوالي الساعة 20.00 من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

#سوريا #مطار حلب الدولي

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