البرلمان الأوروبي يدعم مشاركة دولة فلسطين في برامج الاتحاد الأوروبي

بروكسل/سما/

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على مقترح المفوضية الأوروبية بمشاركة دولة فلسطين في برامج الاتحاد الأوروبي ضمن سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

وقال السفير المناوب لدى بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي عادل عطية إن تبني البرلمان الأوروبي من خلال لجنة العلاقات الخارجية، الموافقة على طلب فلسطين بالمشاركة في برامج الاتحاد، تأتي تتويجا لجهود الدبلوماسية الفلسطينية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، وتشكّل انجازا دبلوماسيا مهما يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية من خلال تعزيز قدرات السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في 23 برنامجا تشمل قطاعات مهمة مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والإبداع والبيئة ومكافحة الفقر وبناء القدرات والتنمية.

وأضاف السفير عطية أن "انضمام فلسطين الى برامج الاتحاد يمثل خطوة إضافية على طريق رفع مستوى العلاقات السياسية لدولة فلسطين مع الاتحاد الأوروبي".

كما استمعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي الى تقرير المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني حول نشاطات الوكالة والخدمات التي تقدمها الى لاجئي فلسطين في الأرض المحتلة والشرق الأوسط.

وأثنى لازاريني على الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للوكالة، مؤكدا أهميته في تمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وطالب خلال لقائه مع مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي بضرورة تقديم كمساعدات إضافية لتمكين الأونروا من تجاوز أزمتها المالية التي تمر بها، وتقديم الدعم المطلوب منها وفق ولايتها التي حددتها الأمم المتحدة.

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