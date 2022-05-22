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وزير التعليم العالي عضوا في مجلس إدارة "المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية"

الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التعليم العالي عضوا في مجلس إدارة "المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية"



رام الله/سما/

قرّر اتحاد الجامعات العربية اختيار وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس في عضوية مجلس إدارة مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية.

ويتمتع المجلس بصفة اعتبارية مستقلة، وتأسس بقرار من اتحاد الجامعات العربية عام 2021، وهو عضو فاعل ضمن المؤسسات التعليمية التابعة للاتحاد لتحقيق أهدافها الموجهة لخدمة التعليم العالي في الوطن العربي، ورفع مستوى أداء المعنيين بالتعليم العالي.

ويعد المجلس الأول من نوعه الذي يعمل على تأطير المسؤولية المجتمعية وتعزيزها وتنميتها وتفعيلها في الجامعات العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمساعدة في العملية التنموية للجامعات كحجر أساس في كافة أعمال التنمية المستدامة، كما يعمل المجلس كنقطة انطلاق لخلق مجتمع يخطو بثبات نحو العالمية نوعاً وكماً.

وفي هذا السياق، شكر أبو مويس اتحاد الجامعات العربية ممثلاً بأمينه العام عمرو عزت سلامة على هذه الثقة، مؤكداً المُضي قُدماً في التعاون لخدمة قطاع التعليم العالي في الدول العربية، والعمل على تحقيق الوحدة الأكاديمية العربية.

#وزير التعليم العالي #محمود ابو مويس

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