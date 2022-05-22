الشرطة الإسرائيليّة تقمع وقفة مساندة للمعتقل عواودة في الرملة

الرملة/سما/

قمعت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة إسناد للمعتقل خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 172 يوما، واحتجاجا على سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين على الأقل، وعمدت إلى الاعتداء على المتظاهرين، بحسب موقع (عرب 48).

وشارك في الوقفة محامون وحقوقيون، حيث نُظمّت أمام مستشفى "أساف هروفيه" في الرملة، حيث يقبع المعتقل خليل عواودة، والذي يتواصل تدهور وضعه الصحيّ الحرج، ما قد يتسبب باستشهاده في أيّ لحظة.

وتأتي الوقفة ضمن سلسلة تظاهرات تضامنية، نُظِّمت إسنادا للأسرى في السجون الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها شعارات احتجاجية ضدّ الاعتقالات خاصة الإدارية، إضافة إلى لافتات حملت شعارات مساندة لأسير خليل عواودة.

ورُفع العلم الفلسطينيّ من قِبل النشطاء، إلى جانب صور الأسير خليل عواودة، المستمر في خوض معركة الأمعاء الخاوية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، أمس الثلاثاء، الإفراج عن المعتقل عواودة، الذي أفادت محاميته أحلام حداد، بأن "المحكمة العليا للاحتلال رفضت الإفراج عنه مجددا، رغم ما وصل إليه" من حالة صحية حرجة، قد تؤدي لاستشهاده.

وتتذرع العليا الإسرائيلية، وفقا لحداد بأنها "ليست هيئة استئناف على القرار الصادر في 21 آب/ أغسطس"، معتبرة أن هيئة الدفاع عن المعتقل لم تأتِ بجديد "حتى يتغير القرار من التجميد (لقرار الاعتقال الإداري بحق عواودة) إلى الإفراج".

وكانت جمعيات حقوقية في أراضي الـ48، قد أصدرت، أمس، بيانا دعت من خلاله، المحامين والحقوقيين إلى المشاركة في تظاهرة إسنادية للأسير عواودة.

وذكرت الجمعيات في بيانها، أن دعوتها تأتي "إثر التدهور الخطير لصحة وحالة المعتقل الإداري خليل عواودة، والذي يرقد بحالة خطرة جدا في مستشفى أساف هروفيه، وإيمانا منّا بأن لنا كمحامين وحقوقيين دورا أساسيا في الذود والدفاع عن الحقوق الأساسية لكل معتقل أو أسير في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى الإداريون الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمات، ودون أدنى مراعاة للمعايير القانونية والإنسانية".