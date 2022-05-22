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الوزير عساف يستقبل السفير المغربي لدى فلسطين

الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يستقبل السفير المغربي لدى فلسطين



رام الله/سما/

 استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، السفير المغربي لدى فلسطين عبد الرحيم مزيان.

وأطلع الوزير عساف، السفير مزيان، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له المدينة المقدسة من اعتداءات مستمرة التي كان آخرها هدم عدد من المنازل في حي المغاربة بالبلدة القديمة، وكذلك الدور الذي يقوم به الإعلام الرسمي في نقل الرواية الفلسطينية الى مختلف أنحاء العالم.

بدوره، شكر السفير مزيان الوزير عساف على حسن الاستقبال، مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به الإعلام الرسمي الفلسطيني بفضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا وقوف المملكة المغربية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل والمؤسسات الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين.

وحضر الاجتماع: نائب السفير المغربي محمد المدغري ومدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين محمد البرغوثي.

#الوزير عساف #فلسطين

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