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1200 أسير فلسطيني سيبدأون الخميس إضراباً عن الطعام

الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
1200 أسير فلسطيني سيبدأون الخميس إضراباً عن الطعام



رام الله/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى عن ارتفاع عدد أسرى الفوج الأول الذي سيخوض الإضراب الشامل عن الطعام غداً الخميس إلى ما يقارب 1200 أسير، بعد انضمام مزيد من أسرى فتح في سجن "رامون". 

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان اليوم الاثنين إنّ "الحركة الأسيرة ستسلم إدارة السجون قوائم أسرى الفوج الأول المضربين عن الطعام، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ الخميس".

في الوقت نفسه، قالت مؤسسة "مهجة القدس" إنّ كل "محاولات إدارة السجون المارقة عزل أسرى الجهاد الإسلامي عن جسد الحركة الأسيرة من خلال منع أسرى الحركة من الخروج للفورة لليوم السابع، وتحويل غرفهم إلى زنازين، لن تنجح في كسر إرادة الأسرى، أو  زرع بذور الفرقة بين مركبات الحركة الأسيرة، وأننا لموحدون في مواجهة السجان".

#الاسرى الفلسطينيين

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