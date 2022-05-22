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لبيد يبحث مع بايدن النووي الإيراني

الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يبحث مع بايدن النووي الإيراني



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، "مباحثات مطولة" مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء اليوم، الأربعاء، حول الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الدولية عام 2015، وذلك في مكالمة هاتفية سعى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى ترتيبها منذ أيام.

وذكر مكتب لبيد، في بيان، أن لبيد وبايدن تحدثا "مطولاً حول مفاوضات القوى الدولية بشأن الاتفاق النووي (مع إيران)، والجهود المختلفة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية"، وأضاف أن المحادثات شملت "التطورات الأخيرة والأنشطة الإرهابية الإيرانية في الشرق الأوسط وخاجة".

وبحسب البيان، "هنأ لبيد الرئيس الأميركي على الضربات الأميركية الأخيرة في سورية"، وقال إن "الرئيس بايدن أكد التزامه العميق بأمن دولة إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد".

#لبيد #البرنامج النووي الإيراني #الاتفاق النووي الايراني

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