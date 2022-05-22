تفاصيل لقاء اشتية مع المبعوث الأميركي هادي عمرو

رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، ظهر اليوم، مع المبعوث الأميركي هادي عمرو، وبحثا ضرورة نقل الوعودات الأميركية إلى حيز التنفيذ لا سيما إعادة فتح القنصلية في القدس.

وأكد اشتية تعرض الفلسطينيين لضغوط كبيرة جراء تصعيد إسرائيل لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة، وعدم وجود أفق سياسي وصعوبة الوضع المالي.

وشدد على ضرورة دعم واشنطن لمساعي فلسطيني للحصل على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وأطلع اشتية، عمرو على التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.

وبحث الطرفان سبل انجاح اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الشهر القادم في نيويورك.