بلدية غزة تدين حملة التحريض الإسرائيلية ضدها

غزة/سما/

أدان رئيس بلدية غزّة يحيى السراج، اليوم الأربعاء، حملة التحريض التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد البلدية، وضد قطاع الخدمات المدنية بغزّة.

وقال السراج في تصريح صحفي: "إنّ بلدية غزة مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".

وأشار إلى أنّ البلدية تتعرض لتحديات متعددة داخلية وخارجية، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزّة منذ أكثر من 16 عام، والذي تمنع من خلاله قوات الاحتلال إدخال العديد من اللوازم والمواد الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية، ومنها ما يلزم لخدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المركبات والآليات اللازمة لنقل ومعالجة النفايات الصلبة، ما يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والبيئية المتردية في قطاع غزّة.



ودعا جميع الأطراف دوليًا وإقليميًا ومحليًا لإدانة الحصار "الإسرائيلي" على غزّة وتحريضه ضد قطاع البلديات، وإرغام الاحتلال على وقف الحصار والسماح بتوفير كل ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحية للسكان.