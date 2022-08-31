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غزة: الشرطة المجتمعية تُنهي قضية فتاتي عائلة "الطويل"

الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة المجتمعية تُنهي قضية فتاتي عائلة "الطويل"



غزة/سما/

تابعت إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، قضية فتاتي عائلة "الطويل"، وذلك بعد مناشدة أطلقتها الفتاتان إثر خلاف مع والدهما.

وقال مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر، إن إدارته تابعت القضية بتوجيهاتٍ من قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وقيادة الشرطة، مضيفاً أنه تم التواصل مع كبار ووجهاء عائلة الفتاتين للعمل على متابعة الخلاف الأسري القائم وإنهائه.

 وذكر العميد مطر أنه تم الالتقاء بالفتاتين في مركز "حياة" لحماية وتمكين النساء، بحضور العميد رياض القاضي مدير شرطة محافظة رفح، ومختار عائلة الفتاتين السيد صالح الطويل وعمهما د. يوسف العاصي الطويل؛ للوقوف على حيثيات الإشكالية مع والداهما والعمل على إيجاد حلول للمشكلة الاجتماعية بين الأب وبناته.

 وأوضح أن أجواء التفاهم سادت اللقاء بين الفتاتين وذويهما، وعلى إثره قررت الفتاتان العودة لبيت العائلة.

 بدورها، أوضحت أ. زينب الغنيمي مدير مركز "حياة" أنه تم مناقشة عدد من الحلول للخلاف القائم، بعد تقريب وجهات النظر بين الفتاتين وعائلتهما، مؤكدة على استمرار متابعة القضية بالشراكة مع إدارة الشرطة المجتمعية.



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photo_2022-08-31_15-33-52

#الشرطة المجتمعية #عائلة الطويل
photo_2022-08-31_15-33-52 (2)
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