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يديعوت: موظفو الخارجية الإسرائيلية يمتنعون عن تنظيم زيارة لبيد للخارج

الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: موظفو الخارجية الإسرائيلية يمتنعون عن تنظيم زيارة لبيد للخارج



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية مساء اليوم الأربعاء، النقاب عن امتناع موظفو  وزارة الخارجية الإسرائيلية تنظيم زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد للخارج.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، استأجرت الحكومة الإسرائيلية خدمات شركة خاصة من أجل تنظيم زيارات لبيد، إلى خارج البلاد، وذلك بهدف الالتفاف على الإجراءات الاحتجاجية التي ينفذها موظفو وزارة الخارجية.
 
وأوضحت الصحيفة أن الشركة الخاصة "أمسالم تورز" ستنظم زيارة لبيد إلى برلين، في 11 أيلول/سبتمبر المقبل، وبعد ذلك بأسبوع سيتوجه إلى نيويورك للمشارك في افتتاح دورة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأوعز لبيد لمجلس الأمن القومي ومكتبه بأنه سيقوم بهاتين الزيارتين بالرغم من الإجراءات الاحتجاجية في وزارة الخارجية، وامتناع موظفيها عن تنظيم زياراته إلى خارج البلاد.

#اسرائيل #لبيد #الخارجية الاسرائيلية

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