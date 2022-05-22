ترامب يتفاخر بمعرفته تفاصيل مثيرة حول الحياة الجنسية لماكرون

واشنطن/سما/

كشفت مجلة “رولينغ ستون” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاخر أمام دائرة من المقربين منه، خلال فترة وجوده في البيت الأبيض وبعدها، بأنه يعرف تفاصيل مثيرة حول “الحياة العاطفية والجنسية” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب المجلة فإن إحدى الوثائق التي صادرها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال عملية التفتيش، مؤخرا، لمنزل ترامب في فلوريدا، تحمل عنوان “معلومات تتعلق برئيس فرنسا”. ونقلت عن مصدرين أن ترامب زعم أنه علم ببعض “الأشياء الوسخة” عن ماكرين من خلال تقارير للمخابرات الأمريكية، التي رآها أو اطلع عليها.

وأكدت المجلة نقلا عن مصدرين مطلعين، أن السلطات الفرنسية على دراية بتصريحات ترامب وتحاول معرفة طبيعة هذه المعلومات.

وأضافت أن التقارير عن وجود مثل هذه المعلومات تسببت بحدوث ضجة على جانبي المحيط الأطلسي، وأن المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين يعملون على حد سواء لمعرفة ماذا يوجد لدى ترامب بالضبط حول ماكرون والحكومة الفرنسية.

في 8 آب/أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاغو وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

وانتقد دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على “الحملة الشعواء” التي تستهدفه.

وقد نشر القضاء الأمريكي، الجمعة الماضية، وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفيدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.