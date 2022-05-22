  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بسام السعدي

الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي بسام السعدي



القدس المحتلة/سما/

مدّدت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي، حتى “نهاية الإجراءات القانونية بحقه”، جاء ذلك وفق بيان مقتضب نشره نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير في بيانه، إن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية غربي مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، مدّدت اعتقال السعدي “حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه”.

وأشار إلى أن المحكمة قررت عقد جلسة للنظر في ملفه يوم 13 سبتمبر/ أيلول القادم.

وقال نادي الأسير إن النيابة العامة “قدمت لائحة اتهام ضعيفة بحق السعدي، ولا يمكن إدانته من خلال البنود الواردة فيها”.

ولم يوضح نادي الأسير مزيدا من التفاصيل حول مضمون لائحة الاتهام.

واعتقل الجيش الإسرائيلي السعدي (61 عامًا) في الأول من أغسطس/آب الحالي، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين، شماليّ الضفة.

وورد اسم السعدي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم مساء 7 أغسطس/آب الجاري، والذي أنهى 3 أيام من القتال بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي”.

وآنذاك، كشف داود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد، أن الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية، تضمن تعهدا من القاهرة بالعمل على الإفراج عن الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550 بحسب بيانات رسمية.

#بسام السعدي

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

وفد طبي من فلسطينيي 48 يزور غزة ويجري عمليات جراحية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

لازاريني :80 % من اللاجئين تحت خط الفقر وحملات منظمة ومنسقة لتقويض شرعية الاونروا

غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات

sport-20220522-212712-741535

لهذا السبب.. انهيار المباحثات السرية بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي

الأردن يعلن عن "تحسينات" جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء

يديعوت: هذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من المواجهة مع حزب الله وإيران

الاتصالات الفلسطينية