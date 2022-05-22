لازاريني :80 % من اللاجئين تحت خط الفقر وحملات منظمة ومنسقة لتقويض شرعية الاونروا

بروكسل / وكالات /





حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خطورة الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمليات الأونروا الخمسة مؤكدا أن أكثر من 80% من اللاجئين الذين تقدم لهم الأونروا خدماتها يقعون تحت خط الفقر.

وقال مفوض الأونروا في خطاب له أمام البرلمان الأوروبي " إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع يؤدي إلى إغراق اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة في فقر أعمق حيث يعيش أكثر من ثمانين بالمائة تحت خط الفقر في غزة ولبنان وسوريا" موضحة "أربعة من الميادين الخمسة التي تعمل فيها الأونروا لا تزال في أزمة".



وقال لازاريني "في غزة ، كان تصعيد العنف في وقت سابق من هذا الشهر بمثابة تذكير صارخ بأن الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت في غياب جهد حقيقي وشامل لحل النزاع وعلى مدى ثلاثة أيام ، فقدت 60 عائلة من لاجئي فلسطين منازلهم. قتل 17 طفلا. ثمانية طلاب في مدارسنا ويعاني طالب واحد من كل اثنين من طلاب الأونروا من صدمة ويحتاج إلى مساعدة خاصة للتعامل مع دورات العنف المتكررة والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها أسرهم".

وواصل "في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، تتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية حيث يعاني لاجئو فلسطين من مستويات عالية من نزع الملكية والعنف وانعدام الأمن وفي سوريا ، بعد 11 عامًا من النزاع ، تعود العائلات الأكثر فقرًا للعيش وسط أنقاض منازلهم المدمرة حيث لم يعد بإمكانهم تحمل الإيجار وفي لبنان ، أصبح الضغط على الوكالة لبذل المزيد من الجهد لمعالجة تأثير الانهيار الاقتصادي والمالي على مجتمع لاجئي فلسطين لا يطاق".

وبين " أن الهجرة غير الشرعية للاجئين الفلسطينيين آخذة في الازدياد وبالنسبة للكثيرين ، هذا هو أملهم الوحيد في مستقبل أفضل فيما في الأردن ، ترك الوباء ندوبًا عميقة في سوق العمل الأردني. البطالة آخذة في الارتفاع ، لا سيما بين الإناث والشباب".

وقال "بالنسبة للملايين من لاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة ، فإن الذهاب إلى المدرسة والحصول على الخدمات الصحية وتلقي الطرود الغذائية هي مصادرهم الوحيدة للحياة الطبيعية وإنهم يتطلعون إلى الأونروا من أجل هذا الوضع الطبيعي".

وقال مفوض الأونروا "اليوم ، إنجازاتنا الجماعية في خطر وأن النقص المزمن في تمويل الوكالة على مدى العقد الماضي يجعل من الصعب علينا الوفاء بالولاية التي تلقيناها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقد أدى تحول الأولويات الجيوسياسية ، و الديناميكيات الإقليمية المتغيرة ، وظهور أزمات إنسانية جديدة إلى نزع الأولوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وتابع "كما اختبرت الوكالة أكثر من مرة كيف يمكن للتغيير في السياسة الداخلية للدول أن يعلق الدعم بين عشية وضحاها" موضحا "هذه التغييرات المفاجئة مقلقة للغاية".

وقال "على الرغم من جهود التوعية الهائلة ، فقد ظل التمويل راكدًا على مدى العقد الماضي ، مما أجبرنا على العمل مع عجز يبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي كل عام وهذا هو الرقم الذي يساعد على مواصلة بث الاستقرار والأمل بين أكثر المجتمعات فقرًا ويأسًا في المنطقة ولعدة سنوات حتى الآن ، قمنا بإدارة هذا النقص في التمويل داخليًا لكننا استفدنا احتياطاتنا".

وأضاف "لقد خفضنا التكاليف التشغيلية بما يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي منذ عام 2015 واليوم ، وصلنا إلى حدود تدابير التقشف ومراقبة التكاليف".

وتساءل مفوض الأونروا : لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كان بإمكان الوكالة تقليص خدماتها لتتناسب مع الأموال المتاحة ، أطرح الأسئلة التالية:

كم عدد الأطفال الذين نحن على استعداد لوضعهم في فصل دراسي واحد؟ في غزة ، هو بالفعل 50.

من هم المرضى اللاجئين الذين يجب حرمانهم من العلاج في المستشفيات لإنقاذ حياتهم؟

ما هي العائلات التي أبلغت بالفعل عن تقليل مدخولها الغذائي لا ينبغي تضمينها في الجولة التالية من توزيع الطعام أو النقد؟

وقال "بالنسبة للاجئي فلسطين ، تظل الأونروا الركيزة الأخيرة لالتزام المجتمع الدولي بحقهم في حياة كريمة وفي حل عادل ودائم وينبع أحد الجوانب الرئيسية لدور الأونروا في الاستقرار الإقليمي من إمكانية التنبؤ بخدماتها عالية الجودة ولكن عندما يرانا لاجئو فلسطين نتأخر في الرواتب ، وننقص من جودة الخدمات ونكون غير قادرين على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة ، فإنهم يرون أن دعم المجتمع الدولي يتلاشى ويتنامى اليأس والشعور بالهجران في مخيمات لاجئي فلسطين وهذا اليأس تهديد للسلام والاستقرار".

وتابع "سمعتني أقول إن الأونروا تواجه الآن تهديدًا وجوديًا وسمعتموني أقول إن الأونروا تواجه الآن تهديدا وجوديا بسبب طبيعة أزمتها المالية وهذا التهديد حقيقي ويجب عدم الاستهانة به".



وقال لازاريني : تتعرض الوكالة لثلاثة مصادر ضغط شديد:

أولاً : التزام الجمعية العامة بدعم حقوق لاجئي فلسطين وتعليماتها للأونروا بتقديم عدد من الخدمات العامة المماثلة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم.

ثانيا : نقص التمويل الكافي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ الولاية وعدم القدرة على التنبؤ بمعظم التمويل.

و اخيرا : التصور بأن أي تغييرات في الخدمات أو طريقة تقديمها هي محاولة للتعدي على حقوق اللاجئين. يخشى المضيفون واللاجئون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الأونروا ومع مرور الوقت إلى تفكيكها معًا.

وقال "إن الفشل في التوفيق بين هذه المطالب سيجعل من المستحيل تنفيذ الولاية أكثر فأكثر".



وقال "على الرغم من هذا التحدي الهائل ، فإن الأونروا تتطلع باستمرار إلى التكيف والتطور من خلال ابتكار الموارد وتوسيع نطاقها لخدمة أشد الاحتياجات وأصبحت خدماتنا الصحية رقمية بالفعل إلى حد كبير ، ويتم الآن تعميم التطبيب عن بعد ، الذي بدأ في غزة كاستجابة للوباء ، في جميع المجالات".

وتابع "بما أن كل طفل يجب أن يكون قادرًا على الأداء والمنافسة في عالم يتزايد فيه الطابع الرقمي ، فإن الأونروا ملتزمة بمنح لاجئي فلسطين تلك القدرة ونحن نضع التكنولوجيا التعليمية ونعمل على زيادة محو الأمية الرقمية في صميم برنامجنا التعليمي" موضحا يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف من خلال إعطاء 3000 جهاز لوحي للاجئي فلسطين".

وقال "اسمحوا لي أن أتوقف هنا للحظة للتحدث عن قيمة تعليم الأونروا وأريد أن أفعل ذلك لأنني أعتقد أننا نتشارك نفس الرأي: أن التعليم يظل أداة قوية وأساسية في مساعدة كل طفل على تحقيق كامل إمكانياته وبناء مجتمعات مسالمة وللأسف ، فإن الحملات المنسقة من قبل مجموعات المناصرة ذات الدوافع السياسية ، والتي تستهدف برلمانات الدول التي تدعم الوكالة ، تتزايد وتيرتها وفي بعض الأحيان ، لا يخافون حتى أجندتهم وينشرون بنشاط اتهامات لا أساس لها من الصحة والوقاحة بطريقة مثيرة.

وتابع "لتقويض سمعة الوكالة وتمويلها وهدفهم النهائي تقويض حقوق لاجئي فلسطين".

وأضاف "سأكرر ما أشرت إليه العام الماضي لهذه اللجنة: الأونروا لا تتسامح اطلاقا مع خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز لكن عدم التسامح المطلق لا يعني انعدام المخاطر - لا سيما في البيئة المعقدة والمسيّسة للغاية والعاطفية التي نعمل فيها لذلك ، نواصل بذل قصارى جهدنا لدعم المبادئ الإنسانية ، بما في ذلك الحياد ، وقيم الأمم المتحدة:

- تلقى معظم موظفينا التدريب الذي أوكلت إليه الوكالة بهدف زيادة فهمهم للحياة والتزاماتهم في هذا الصدد.

- يتم أخذ كل ادعاء على محمل الجد ويتم اتخاذ الإجراءات كلما تم تأكيد وقوع حادث أو سوء سلوك.

- نقوم بمراجعة جميع الكتب المدرسية في البلدان المضيفة ، ونقدم التوجيه لمعلمينا للتأكد من أن التعليم المقدم يتماشى مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو.

- ينطبق الشيء نفسه على جميع المواد المقدمة للمعلمين والطلاب من خلال منصة التعلم الرقمي المُدارة مركزيًا حديثًا.

وتابع "ابتداءً من هذا الأسبوع ، تفتح مدارسنا البالغ عددها 710 أبوابها لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى وعلى مدى عقود ، وبالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف ، نقدم تعليمًا يكرس ثقافة حقوق الإنسان ، ويسعى إلى غرس التسامح في سياق يتعرض فيه الأطفال للفقر والصراع والنزوح والعنف".

وقال "أشاد البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجودة وكفاءة تعليمنا ، وشددا على كيفية تفوق طلاب الأونروا على أقرانهم في المدارس العامة بسنة واحدة من التعلم.

ومن قصص النجاح في كل مكان:

- من غادة وهي من أوائل الفتيات في مجال الطاقة المتجددة بغزة ،

- براء ، الذي انضم إلى فريق البحث الطبي في إسبانيا الذي أحرز تقدمًا رائدًا في مكافحة سرطان البنكرياس ،



- إلى وجيه ، 11 عامًا ، طالب أردني فاز بالمركز الثالث في مسابقة الحساب الذهني العالمية هذا الشهر ،

ودعا لازاريني المجتمعين "للحضور إلى مدارسنا لتشهدوا شغف أطفال مدارسنا وإشراقهم وحدتهم.

وقال "يتمسك لاجئو فلسطين بشدة بالتعليم الجيد وإنهم يعرفون أن هذا هو جواز سفرهم إلى حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا".

وخاطب المجتمعين "يجب أن تكون قادرًا على أن ترى بأنفسك التغيير الإيجابي الذي ساعد دعمك في إحداثه" موضحا "إن استثمارك في تعليم لاجئي فلسطين وكرامتهم وأملهم هو استثمار في الاستقرار الإقليمي والسلام" موضحا "إنه استثمار لا غنى عنه واستثمار يجب أن نفخر به جميعًا".