  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لهذا السبب.. انهيار المباحثات السرية بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي

الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. انهيار المباحثات السرية بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي



الدوحة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن انهيار المفاوضات بين اسرائيل وقطر حول فتح مكتب قنصلي اسرائيلي في الدوحة يتولى شؤون الاسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية ان المباحثات السرية بين كلا البلدين انهارت قبل مكالمة هاتفية مخطط لها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسبب إصرار لابيد على جعل المكالمة علنية، وهو مطلب رفضته الدوحة بشدة. 


وأضافت القناة " المكالمة المخطط لها بين لابيد وآل ثاني اعتبرت محادثة أولية قبل مكالمة مستقبلية بين لابيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الى أن المحادثات كانت تهدف إلى فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة يتولى شؤون الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم.

وأوضحت  "إسرائيل كانت تأمل أن يواصل هذا المكتب عمله بصورة دائمة في الدولة الخليجية. 

وبينت أن عدم وجود مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة خلال الألعاب يعني أن الرعايا الإسرائيليين سيتركون بدون أي مساعدة في حال فقدوا جوازات سفرهم، اعتقالهم أو خلال وقوع حالات طبية خطيرة.  

وفي حزيران/يونيو الماضي أعلنت إسرائيل أن مواطنيها سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم في قطر، وقالت أن هذه ستفتح "بابا جديدا"لدولة لا تمتلك إسرائيل معها علاقات ديبلوماسية.   

وتابعت القناة "على عكس جيرانها الخليجيين دولة الإمارات العربية والبحرين، اللتان وقعتا مؤخرا على اتفاقية تاريخية مع إسرائيل،اشترطت قطر تطبيع علاقاتها مع إقامة دولة فلسطينية. كما تقيم الدوحة علاقات وثيقة مع طهران، والتي تعارض العلاقات الخليجية مع إسرائيل. 

وذكرت القناة أن قطر كانت الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل في عام 1996، حتى أن إسرائيل فتحت مكتبا تجاريا هناك. لكن المكتب أغلقته السلطات المحلية عام 2000 والعلاقات بين البلدين انتهت رسميا عام 2009 بسبب عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة. 

وواصلت "وفي رد وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما ورد أعلاه بأن "القصة التي تناولها التقرير غير صحيحة" 

#قطر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

وفد طبي من فلسطينيي 48 يزور غزة ويجري عمليات جراحية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

لازاريني :80 % من اللاجئين تحت خط الفقر وحملات منظمة ومنسقة لتقويض شرعية الاونروا

الأردن يعلن عن "تحسينات" جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء

يديعوت: هذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من المواجهة مع حزب الله وإيران

غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات

التربية تعلن عن دورة ثالثة لمن لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة

الاتصالات الفلسطينية