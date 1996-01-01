لهذا السبب.. انهيار المباحثات السرية بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي

الدوحة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن انهيار المفاوضات بين اسرائيل وقطر حول فتح مكتب قنصلي اسرائيلي في الدوحة يتولى شؤون الاسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم.

وقالت قناة i24NEWS الإسرائيلية ان المباحثات السرية بين كلا البلدين انهارت قبل مكالمة هاتفية مخطط لها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسبب إصرار لابيد على جعل المكالمة علنية، وهو مطلب رفضته الدوحة بشدة.



وأضافت القناة " المكالمة المخطط لها بين لابيد وآل ثاني اعتبرت محادثة أولية قبل مكالمة مستقبلية بين لابيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الى أن المحادثات كانت تهدف إلى فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة يتولى شؤون الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم.

وأوضحت "إسرائيل كانت تأمل أن يواصل هذا المكتب عمله بصورة دائمة في الدولة الخليجية.

وبينت أن عدم وجود مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة خلال الألعاب يعني أن الرعايا الإسرائيليين سيتركون بدون أي مساعدة في حال فقدوا جوازات سفرهم، اعتقالهم أو خلال وقوع حالات طبية خطيرة.

وفي حزيران/يونيو الماضي أعلنت إسرائيل أن مواطنيها سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم في قطر، وقالت أن هذه ستفتح "بابا جديدا"لدولة لا تمتلك إسرائيل معها علاقات ديبلوماسية.

وتابعت القناة "على عكس جيرانها الخليجيين دولة الإمارات العربية والبحرين، اللتان وقعتا مؤخرا على اتفاقية تاريخية مع إسرائيل،اشترطت قطر تطبيع علاقاتها مع إقامة دولة فلسطينية. كما تقيم الدوحة علاقات وثيقة مع طهران، والتي تعارض العلاقات الخليجية مع إسرائيل.

وذكرت القناة أن قطر كانت الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل في عام 1996، حتى أن إسرائيل فتحت مكتبا تجاريا هناك. لكن المكتب أغلقته السلطات المحلية عام 2000 والعلاقات بين البلدين انتهت رسميا عام 2009 بسبب عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وواصلت "وفي رد وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما ورد أعلاه بأن "القصة التي تناولها التقرير غير صحيحة"