الأردن يعلن عن "تحسينات" جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء

عمان/سما/

أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة تسخير الأردن كل إمكاناته لتسهيل سفر الأشقاء الفلسطينيين وضمان راحتهم في حلهم وترحالهم.

وقال خلال اجتماع وزاري عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، لبحث تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر المعابر المختلفة، إن الأردن حريص على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء الدولي.

وكشف عزايزة عن مساع حكومية للإسراع بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين بقيمة 150 مليون دينار، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات.

وأكد موقف الأردن الثابت والواضح من مطار "تمناع"، موضحا أن المملكة قدمت اعتراضا رسميا على تشغيله لدى منظمة الطيران الدولية الإيكاو عام 2019، واسفر عن إلغاء الرحلات الجوية الدولية من المطار.

بدوره، قال الفراية، إن الحكومة بدأت قبل أيام بإجراء تحسينات على عملية السفر من خلال جسر الملك حسين مثل زيادة الكوادر العاملة على الجسر وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية داخل المعبر.

وأوضح أن الاجتماع بحث عددا من الإجراءات المتعلقة بالسفر عبر جسر الملك حسين وما يتبعها من إجراءات الأمتعة والمسافرين داخل الجسر، ومغادرة المسافرين المعبر إلى عمان، مؤكدا استمرار المملكة في تطوير إجراءات البنية التحتية على الجسر.

من جانبه، قال الوزير سالم، إن هذه الزيارة تأتي بناء على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، للتباحث مع الأشقاء الأردنيين حول إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الفلسطينيين خلال تنقلهم بين الضفتين.

وأضاف أن المباحثات ركزت على التسهيلات المقدمة للفلسطينيين أثناء سفرهم إلى الأردن، منوها بأن التجاوب الأردني مع الملاحظات المقدمة لهم يعكس مضي المملكة لتحسين حركة السفر عبر الجسور والمعابر.

ولفت إلى تأسيس صندوق للشكاوى يعنى باستقبال الشكاوى في حال حدوث أية معيقات تواجه المسافرين خلال السفر على المعابر الفلسطينية الأردنية.

وأكد الوزير الفلسطيني "أن المطار الإسرائيلي الجديد لا يعني الفلسطينيين حكومة وشعبا وما يعنيهم هو عمقهم الأردني والعربي فقط".

البتراء