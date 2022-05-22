الرئيس يستقبل أوائل الفائزين بمسابقات حفظ القرآن الكريم

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أوائل الفائزين بمسابقات حفظ القرآن الكريم، التي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من فئتي الشباب والشابات.

وأشاد سيادته، بحفظة القرآن الكريم، وبالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في هذا المجال.

وحث الرئيس، شباب وشابات فلسطين على الاقبال على تعلم وتدبر القرآن الكريم، والعمل بما جاء فيه لبناء جيل واعي، مؤمن بعدالة قضيته وقدرته على حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

بدوره، ثمّن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اللفتة الكريمة من قبل الرئيس لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتشجيعه المستمر لمسيرة تحفيظه في فلسطين.

وحضر اللقاء، قاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.