  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاقتصاد" تحذر من استهلاك منتج "تبوزينا" الاسرائيلي وتسحبه من الأسواق

الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحذر من استهلاك منتج "تبوزينا" الاسرائيلي وتسحبه من الأسواق



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن أنها باشرت بسحب عبوات من منتج "تبوزينا" ملوثة من الأسواق الفلسطينية "طعم الفراولة والموز"، والذي يحمل تاريخ انتاج 08/80/2022 وتاريخ انتهاء 08/05/2023.

 وأوضحت الوزارة في بيان، أن الادارة العامة لحماية المستهلك بينت أن المنتج يحتوي على أجسام غريبة (ملّوث)، وعلى الفور باشرت الطواقم بجولات ميدانية على المحلات التجارية، للتأكد خلوها من هذا المنتج، وسحبه حال تم العثور عليه.

ودعت المستهلكين والتجار إلى ضرورة التبليغ عن هذا المنتج عبر الرقم المباشر" 129"، لمتابعته وفق الأصول، والاجراءات الاحترازية التي تتبعها الطواقم.

#الاقتصاد الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

بالسيف..فيديو يوثق اعتداء مستوطن إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها في الجليل

بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

وفد طبي من فلسطينيي 48 يزور غزة ويجري عمليات جراحية

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

لازاريني :80 % من اللاجئين تحت خط الفقر وحملات منظمة ومنسقة لتقويض شرعية الاونروا

sport-20220522-212712-741535

لهذا السبب.. انهيار المفاوضات بين تل أبيب والدوحة حول فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في العاصمة القطرية

الأردن يعلن عن "تحسينات" جديدة لتسهيل سفر الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين ومطار الملكة علياء

يديعوت: هذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من المواجهة مع حزب الله وإيران

غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات

الاتصالات الفلسطينية