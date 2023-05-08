"الاقتصاد" تحذر من استهلاك منتج "تبوزينا" الاسرائيلي وتسحبه من الأسواق

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن أنها باشرت بسحب عبوات من منتج "تبوزينا" ملوثة من الأسواق الفلسطينية "طعم الفراولة والموز"، والذي يحمل تاريخ انتاج 08/80/2022 وتاريخ انتهاء 08/05/2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الادارة العامة لحماية المستهلك بينت أن المنتج يحتوي على أجسام غريبة (ملّوث)، وعلى الفور باشرت الطواقم بجولات ميدانية على المحلات التجارية، للتأكد خلوها من هذا المنتج، وسحبه حال تم العثور عليه.

ودعت المستهلكين والتجار إلى ضرورة التبليغ عن هذا المنتج عبر الرقم المباشر" 129"، لمتابعته وفق الأصول، والاجراءات الاحترازية التي تتبعها الطواقم.