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"الزراعة" وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية لإنشاء غابة في طلوزة

الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية لإنشاء غابة في طلوزة



رام الله/سما/

وقعت وزارة الزراعة، وبنك فلسطين، اليوم الأربعاء، اتفاقية لإنشاء غابة على أراضي في بلدة طلوزة شمال نابلس، بمساحة 50 دونما.

ووقع الاتفاقية وزير الزراعة رياض عطاري، ومدير عام بنك فلسطين محمود الشوا، بحضور ممثلين عن مجلس بلدي طلوزة، في مراسم بمقر الوزارة برام الله.

وقال عطاري، إن المشروع جزءا من استراتيجية الوزارة في تخضير فلسطين، من خلال زيادة المساحة المزروعة بالأشجار، مشيرا إلى أن مساحة الغابات في الضفة الغربية عند قيام السلطة الوطنية في 1995 كانت حوالي 340 ألف ونم، سلمت إسرائيل للجانب الفلسطيني منها 35 ألف دونم فقط.

وقال: تمكنت السلطة الوطنية من زيادة مساحة الغابات (الخاضعة لسيطرتها) إلى نحو 70 ألف دونم حاليا، منها حوالي 6 آلاف دونم أضيفت في عهد الحكومة الحالية.

وأعلن عطاري عن مشروع سيتم إطلاقه قريبا مع وزارة التربية والتعليم، لزراعة 250 ألف شجرة، إضافة إلى مشاريع أخرى بينها حديقة "حسية" لذوي الإعاقة خصوصا البصرية، ومتحف زراعي.

واعتبر وزير الزراعة اتفاقية انشاء غابة طلوزة "انعكاسا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتي لم تعد تقتصر على برامج دعم الفئات المهمشة وإنما تتوسع لتشمل قطاع الزراعة".

من جهته، قال الشوا "تمويل غابة طلوزة جزء من استراتيجية البنك في دعم الاستدامة، والتي لا تتحقق إلا باستدامة بيئية".

وأشار الشوا إلى أن بنك فلسطين بدأ برامجه الخاصة بالاستدامة منذ سنوات، وبضمنها برامج لدعم المشاريع النسوية، والطاقة المتجددة.

وقال: أطلقنا العديد من المنتجات التي تدعم الحفاظ على البيئة، من بينها إطلاق شركة "قدرة" للطاقة المتجددة، وبرنامج قروض لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، بهدف تخفيض البصمة الكربونية.

وأعرب الشوا عن أمله في أن تكون اتفاقية غابة طلوزة " فاتحة لشراكة طويلة بين البنك ووزارة الزراعة".

#وزارة الزراعة الفلسطينية #بنك فلسطينة #طلوزة

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