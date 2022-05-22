أبو عمرو يطلع وينسلاند على آخر التطورات الفلسطينية

رام الله/سما/

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على العديد من القضايا الهامة، وخاصة الانسداد السياسي التي تشهده المنطقة، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية المسعورة ضد أبناء شعبنا، من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

وطالب أبو عمرو، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه، بمدينة رام الله، أن تقوم الأمم المتحدة بدورها تجاه القضية الفلسطينية على أكمل وجه، بما في ذلك مطالبة الأمين العام للمنظمة الدولية للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الاعتراف بها، وكذلك منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحذّر من أن تردد المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المحتلة سوف يؤدي إلى تفاقم الأوضاع على أرض الواقع، منبهاً إلى أن القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية، وكذلك عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته.

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