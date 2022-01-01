  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022.

وقالت الداخلية في بيان: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (200) من الكشف رقم (2022/31) اضغط هنا.

كما يشمل السفر غدا الخميس الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33) اضغط هنا.

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى مصر.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ونشرت الوزارة رابطا للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر عبر الرابط التالي: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف سفر معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

بالسيف..فيديو يوثق اعتداء مستوطن إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها في الجليل

الملك السعودي وولي عهده يهنئان أردوغان بالنصر

بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

الأخبار الرئيسية

يديعوت: هذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكثر من حزب الله وإيران

غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات

الاحتلال الاسرائيلي يقمع الأسرى بـ"ريمون" ..الخميس التحدي الحقيقي

التربية تعلن عن دورة ثالثة لمن لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

الاتصالات الفلسطينية