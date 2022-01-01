آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022.

وقالت الداخلية في بيان: إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة حتى الرقم (200) من الكشف رقم (2022/31) اضغط هنا.

كما يشمل السفر غدا الخميس الحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/33) اضغط هنا.

وأهابت الداخلية بالمسافرين إلى التواجد الساعة الثامنة في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم إلى مصر.

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ونشرت الوزارة رابطا للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر عبر الرابط التالي: اضغط هنا