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جسر ياباني "تائه" في مصر يتصدر الترند ويثير الجدل

الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جسر ياباني "تائه" في مصر يتصدر الترند ويثير الجدل



القاهرة / سما /

هل سمعت عن "الجسر التائه" في مصر.. هذا هو حال جسر ياباني انتشرت صورته بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مشروع جديد سيتم تنفيذه في مصر، والغريب في الموضوع أن نفس صورة الجسر تم نشرها في أكثر من 10 حسابات تابعة لمحافظات ومدن مصرية مختلفة.

وتباهت العديد من الحسابات غير الرسمية لمحافظات ومدن مختلفة في مصر بالجسر الجديد مدعيةً أنه أحدث مشروعات المحافظة، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن مكان الجسر الجديد لزيارته، خاصةً أن شكله لافت وغير معتاد.

والبداية كانت من محافظة الإسكندرية، حيث نشرت إحدى الصفحات الكبرى المعنية بهذه المنطقة على موقع "فيسبوك" أن هذا الجسر موجود في الإسكندرية قائلةً: "اللي مجاش اسكندرية مشافش الكوبري الجميل ده".

ثم توالت التدوينات التي تنسب الجسر لمحافظات ومدن مصرية مختلفة، فمن الإسكندرية إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وطنطا، وغيرها من الأماكن داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

 

حقيقة الجسر

لكن حقيقة الجسر ظهرت بعد تدخل حساب "اليابان بالعربي" في الأمر، وهو حساب غير رسمي مهتم بنشر أخبار عن اليابان ودحض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر حساب "اليابان بالعربي" صورة الجسر، وصور من الحسابات التي تدعي أن الجسر موجود في محافظات مصرية مختلفة، وأكد أن الجسر يعرف باسم Namihaya Bridge وهو موجود في محافظة أوساكا اليابانية. كما علّق بشكل ساخر على الحسابات المصرية التي نشرت الصورة.

#جسر ياباني #جسر #مصر #ترند

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