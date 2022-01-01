  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصدر يكشف “الحقيقة المرة” ويهاجم “الإطار التنسيقي” ويطالب إيران بـ”كبح جماح بعيرها”

الأربعاء 31 أغسطس 2022 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصدر يكشف “الحقيقة المرة” ويهاجم “الإطار التنسيقي” ويطالب إيران بـ”كبح جماح بعيرها”



بغداد/ وكالات/

  هاجم حساب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، “الإطار التنسيقي” كما دعا إيران إلى “كبح جماح بعيرها في العراق”.
وذكر في بيان صحفي: “لم أستغرب ولا طرفة عين من مواقف الإطار التنسيقي الوقح ولا من ميليشياته الوقحة حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل حكومتهم الوقحة وما زال دم المعدومين غدرا من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف، وكأن المقتول إرهابي أو صهيوني ولا يمت إلى المذهب بصلة أو إلى الوطن بصلة”.
وأضاف: “نعم تلك وقاحة ما بعدها وقاحة فلا دين لهم ولا أخلاق ولا يتحلون بقليل من شرف الخصومة فيا له من ثالوث وقح لا يعرف معنى الإصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا معاناة الناس على الإطلاق، تلك ثلة عشقت الفساد والمال والرذيلة وتغذت عليها كالدابة التي تغذت على العذرة فما عادت صالحة حتى للأكل”.
وتابع: “عشقت الفساد الذي تتغذى وتنمو قوتها منه ولم تحاول ولو لمرة واحدة كشف ملف فساد واحد وكأنهم معصومون. أنهم لا يعشقون الفساد فحسب بل أنهم يبغضون الإصلاح والمصلحين ويرقصون على شهدائهم مرة وعلى انسحابهم من البرلمان مرة ومن المظاهرات مرة أخرى وكأن الشهداء والمنسحبين من جنسية ليست عراقية ومن أقلية لا تملك الملايين من المحبين والمنتمين في هذا الوطن. أنها الوقاحة يا سادة. أنه صراع الوجود، وجودهم في السلطة والطغمة الفاسدة المقيتة التي حانت بشائر زوالها”.

ad
وبين العراقي: “ولتعلموا أنني لم ولن أتردد في كتابة هذه المقالة فإنها وأن كانت شديدة أو يعتبرها البعض خارجة عن سياقات السياسة إلا أنها الحقيقة المرة التي يجب أن ينطق بها الناطقون ويلهج بها اللاهجون وإلا كان الساكت شيطانا أخرسا لا يحب الوطن

ومن هنا إذا لم يعلنوا الحداد فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الأول بكل السبل المتاحة وبعيدا عن العنف والاغتيالات التي قرر الفاسدون أن يصفوا خصومهم بها”.
وختم بيانه: وهذا ندائي للجارة إيران أن تكبح جماح بعيرها في العراق وإلا فلات حين مندم”.

#الصدر ايران العراق #الصدر ايران المنطقة الخضراء

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

بالسيف..فيديو يوثق اعتداء مستوطن إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها في الجليل

الملك السعودي وولي عهده يهنئان أردوغان بالنصر

بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

الأخبار الرئيسية

غانتس يُقرر مصادرة ممتلكات وأموال لجهات مرتبطة اقتصاديًا بـ"حماس" بملايين الدولارات

الاحتلال الاسرائيلي يقمع الأسرى بـ"ريمون" ..الخميس التحدي الحقيقي

التربية تعلن عن دورة ثالثة لمن لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

طالع.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022

الاتصالات الفلسطينية