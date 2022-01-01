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استقالة مدرب الزيتون قبل انطلاق الموسم الجديد

الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب الزيتون قبل انطلاق الموسم الجديد



غزة / سما /

أعلن مجدي أبو ناصر استقالته من تدريب نادي الزيتون، رغم عدم مرور أسبوعين على توليه قيادة الفريق, الذي سيشارك في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال".

وأكد أبو ناصر أن استقالته من تدريب الزيتون نهائية ولا رجعة عنها, متمنيا التوفيق للفريق في الموسم الجديد, الذي سينطلق يوم التاسع من سبتمبر القادم.

وتولى أدهم عبد العال تدريبات الزيتون خلفا للمدير الفني المستقيل, بانتظار الإعلان عن الجهاز الفني الجديد, قبل بداية دوري الثانية.

يشار إلى أن الزيتون تعاقد مع العديد من اللاعبين في الانتقالات الصيفية أبرزهم محمد موسى, ومصطفى مطر, وأحمد جندية, وحكيم الشافعي, وآخرين.

#نادي الزيتون #مجدي أبو ناصر #دوري الثانية

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