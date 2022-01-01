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اعتزال اللاعب ثابت بعد "17 عاما" في ملاعب غزة

الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتزال اللاعب ثابت بعد "17 عاما" في ملاعب غزة



غزة / سما /

أكد لاعب الوسط حازم ثابت اعتزاله كرة القدم نهائيا, بعد مشوار حافل في الملاعب الغزية على مدار "17 عاما".

وقال ثابت "33 عاما", عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه عانى من إصابة مزمنة في الحوض خلال الفترة الأخيرة, دون أن يحصل على العلاج الصحيح, ما جعله يترك كرة القدم نهائيا.

وأضاف: "ترددت كثيرا قبل إعلان اعتزالي اللعب (...), آمل أن تتحسن أوضاع الرياضيين في قطاع غزة خلال الفترة القادمة".

وخلال فترة وجوده في الملاعب, مثّل لاعب الوسط العديد من الأندية العريقة أبرزها الصداقة, ونماء, وخدمات المغازي, والمشتل, وجمعية الصلاح, وخدمات دير البلح, والوفاق, وآخرين.

#حازم ثابت #غزة

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