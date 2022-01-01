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الكشف عن موعد نهائي بطولة "النخبة 2"

الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد نهائي بطولة "النخبة 2"



غزة / سما /

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "النخبة 2" لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم, عن موعد الموقعة النهائية للمسابقة.

وأكدت اللجنة أن نهائي البطولة سيجري الأحد القادم على أرض ملعب فلسطين في غزة الساعة الخامسة مساء.

وكان الصداقة قد حجز أول بطاقات الموقعة الختامية, بعد ضمانه صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط من مباراتين, فيما من المنتظر معرفة الطرف الثاني بين شباب خانيونس وبيت حانون الرياضي خلال لقائهما المقرر الأربعاء.

ويحتاج شباب خانيونس للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى, بينما يريد بيت حانون الرياضي الانتصار فقط.

#النخبة 2 #نهائي #الممتازة

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