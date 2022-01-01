برشلونة في طريقه لفسخ عقد مهاجمه

وأشار الصحفي دييجو بلازا إلى أن برشلونة سيفسخ عقده بالتراضي مع مارتن برايثوايت قريباً، ليكون اللاعب حراً في الانتقال لأي فريق آخر بدون أي مقابل مادي.

وأوضح الصحفي أن برشلونة قد توصل مع المهاجم الدنماركي على إعطاءه موسم ونصف من عقده المتبقي من أجل الموافقة على فسخ عقده.

الجدير بالذكر أن عقد مارتن برايثوايت سينتهي مع برشلونة صيف عام 2024.