برشلونة في طريقه لفسخ عقد مهاجمه

أفاد دييجو بلازا كاسالس الصحفي في البرنامج الشهير “شيرينجيتو” أن برشلونة الإسباني سيفسخ عقده مع مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بالتراضي خلال الساعات المقبلة.
وانتقل مارتن برايثوايت ابن 31 عاماً للعب في صفوف برشلونة شهر يناير من عام 2020، قادماً من ليجانيس الإسباني بمبلغ 18 مليون يورو.
وبات من حكم المستحيل حصول مارتن برايثوايت على دقائق قليلة حتى في ظل وجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجانب فيران توريس وممفيس ديباي وبيير إيميريك أوباميانج.
وبجانب صعوبة مشاركة مارتن برايثوات، يرغب النادي في تقليل سقف رواتب اللاعبين من خلال الاستغناء عن اللاعبين الغير مرغوب فيهم.
وأشار الصحفي دييجو بلازا إلى أن برشلونة سيفسخ عقده بالتراضي مع مارتن برايثوايت قريباً، ليكون اللاعب حراً في الانتقال لأي فريق آخر بدون أي مقابل مادي.
وأوضح الصحفي أن برشلونة قد توصل مع المهاجم الدنماركي على إعطاءه موسم ونصف من عقده المتبقي من أجل الموافقة على فسخ عقده.
الجدير بالذكر أن عقد مارتن برايثوايت سينتهي مع برشلونة صيف عام 2024.