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محمد صلاح يكشف عن إنجازه المفضل.. ولاعب تمنى مجاورته داخل الملعب

الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يكشف عن إنجازه المفضل.. ولاعب تمنى مجاورته داخل الملعب



وكالات / سما /

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن أفضل إنجازاته التي حققها خلال مسيرته مع فريق "الريدز" حتى الآن.

وأدلى محمد صلاح بتصريحات للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين، عن أفضل إنجاز له حيث، قال: "دوري أبطال أوروبا، أنا أحب دوري الأبطال".

وكان صلاح (30 عاما) حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الموسم (2018-2019)، وأحرز النجم المصري هدف التقدم "للريدز" في مرمى توتنهام (2-0) خلال المباراة النهائية، التي جرت يوم السبت 1 يونيو 2019، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وردا على سؤال حول اللاعب الذي يرغب في اللعب إلى جانبه، قال صلاح: "أحب البرازيلي رونالدو، وكذلك زين الدين زيدان، بالإضافة إلى ستيفن جيرارد".

يذكر أن محمد صلاح يقضي حاليا موسمه السادس مع ليفربول، الذي انضم إلى صفوفه صيف 2017 قادما من نادي روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

#محمد صلاح #ليفربول #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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