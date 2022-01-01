التربية تعلن عن دورة ثالثة لمن لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة

رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم الأربعاء، إن من لم يحالفه الحظ في الدورتين الأولى والثانية للثانوية العامة، بإمكانه الالتحاق بالدورة الثالثة في كانون أول المقبل والتي ستكون فقط لغير المستكملين في مبحثين على الأكثر، ولا تشمل الراغبين في تحسين علاماتهم.

وأضاف "ستعقد الدورة الثالثة في يوم واحد، وهناك فرصة قائمة لمن لم يجتازوا الدورتين الأولى والثانية".

وأشار إلى أن نسبة النجاح العامة في الدورتين الأولى والثانية للثانوية العامة بلغت 78.55%.

وتقدم لهذه الامتحانات 8798 طالباً وبلغت نسبة النجاح 65%.

ويشار إلى أن الدورة الثانية عقدت لمن رسب في 4 مواد أو أقل، والدورة الثالثة لمن رسب في مادة أو مادتين فقط، ومن يرسب في 3 مواد في الدورة الثانية عليه أن يعيد تقديم كافة المواد في العام القادم.