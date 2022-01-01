  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعلن عن دورة ثالثة لمن لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة

الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن دورة ثالثة لمن لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة



رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم الأربعاء، إن من لم يحالفه الحظ في الدورتين الأولى والثانية للثانوية العامة، بإمكانه الالتحاق بالدورة الثالثة في كانون أول المقبل والتي ستكون فقط لغير المستكملين في مبحثين على الأكثر، ولا تشمل الراغبين في تحسين علاماتهم.

وأضاف "ستعقد الدورة الثالثة في يوم واحد، وهناك فرصة قائمة لمن لم يجتازوا الدورتين الأولى والثانية".

وأشار إلى أن نسبة النجاح العامة في الدورتين الأولى والثانية للثانوية العامة بلغت 78.55%.

وتقدم لهذه الامتحانات 8798 طالباً وبلغت نسبة النجاح 65%.

ويشار إلى أن الدورة الثانية عقدت لمن رسب في 4 مواد أو أقل، والدورة الثالثة لمن رسب في مادة أو مادتين فقط، ومن يرسب في 3 مواد في الدورة الثانية عليه أن يعيد تقديم كافة المواد في العام القادم.

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة

بالسيف..فيديو يوثق اعتداء مستوطن إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها في الجليل

واشنطن : روسيا تسلمت مسيرات ايرانية هي الاكثر تقدما في العالم وسيكون لها تأثير كبير في معارك اوكرانيا

الملك السعودي وولي عهده يهنئان أردوغان بالنصر

وفد طبي من فلسطينيي 48 يزور غزة ويجري عمليات جراحية

الأخبار الرئيسية

نحو ألف أسير يشرعون غدًا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

طالع.. رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022

Screenshot_10

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

"العليا الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

الاتصالات الفلسطينية