نادٍ لندني يُخطط لضم كاراسكو من أتلتيكو مدريد

وكالات / سما /

جذب النجم البلجيكي كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد، الأنظار إليه بفضل مستوياته الرائعة خلال المواسم الأخيرة من الدوري الإسباني.

وبحسب تقرير نشرته شبكة TalkSport فإن نادي توتنهام أبدى اهتماماً بخدمات كاراسكو لتدعيم صفوف الفريق الذي يسعى للمُنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ونقل التقرير تصريحاً للصحفي بوكالة رويترز فيرناندو كالاس أكد فيه أن كارساكو قد يكون في طريقه لتوتنهام، وذكر أن هُناك عدة تقارير تُشير إلى أن أتلتيكو لايزال خائفاً من إمكانية خسارة كاراسكو في آخر 48 ساعة من الميركاتو الصيفي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن عقد كاراسكو مع الروخوبلانكوس يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو أي ما يُساوي 51.4 مليون باوند.

وشدد التقرير على أن لاعبي الدوري الإسباني عادةً حينما يرحلون لفرق خارجية فإن قيمة الصفقة تكون أقل من الشرط الجزائي.

ولفت التقرير في هذه الحالة لصفقة المُهاجم السويدي ألكساندر إيزاك الذي انتقل لنادي نيوكاسل قادماً من ريال سوسيداد بمبلغ 70 مليون يورو، على الرغم من أن الشرط الجزائي في عقده كان بقيمة 90 مليون يورو.

ويبلغ كاراسكو من العُمر 28 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2024 مع أتلتيكو مدريد.

وكان النجم المُخضرم قد انضم لنادي العاصمة الإسبانية في 2015 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب بقميص الفريق 222 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 37 هدفاً، وصنع 39 هدفاً لزملائه.