أسينسيو يتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن أليكس سيلفستر الصحفي المتواجد في برنامج “شيرينجيتو” أن ماركو أسينسيو قد قرر الاستمرار مع فريقه الحالي ريال مدريد.

وارتبط اسم ماركو أسينسيو بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر على أمل التواجد في قائمة منتخب إسبانيا في مونديال قطر شهر نوفمبر المقبل.

وأصبح من حكم المستحيل مشاركة ماركو أسينسيو في التشكيلة الأساسية بتواجد فيدي فالفيردي الذي أصبح ينال ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والبرازيلي رودريجو جوس ورقة الريال الرابحة.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى رغبة نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع ماركو أسينسيو بعد نجاح تجربة مارتن أوديجارد.

ولكن كشف أليس سيلفستر أن ماركو أسينسيو قرر المخاطرة بالاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وأضاف الصحفي أن ماركو أسينسيو قد اجتمع بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حيث أكد المدرب على ثقته باللاعب ورغبته في استمراره مما دفع أسينسيو إلى البقاء في الريال لفترة أطول.