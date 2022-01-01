تشيلسي يخسر من ساوثهامبتون بثانئية في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

غرق تشيلسي في بحر ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء، بعدما تعرض فريق المدرب الألماني توماس توخيل لخسارة ثانية في الموسم الحالي بالبريميرليج، بعدما خسر الفريق أمام ليدز يونايتد بثلاثية دون رد في الأسبوع الثالث من المسابقة.

وحل أزرق العاصمة البريطانية ضيفاً على ملعب سانت ماري، في لقاء ضمن منافسات المرحلة الخامسة من البريميرليج، الذي يحمل لقبه مانشستر سيتي، ويتصدر جدول ترتيبه في الوقت الراهن فريق أرسنال.

الفريق اللندني نجح في التقدم بهدف في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة 23 عن طريق رحيم ستيرلينج، بعد جملة مميزة وصلت بها الكرة إلى اللاعب الإنجليزي داخل مربع العمليات.

ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلاً لتسجيل هدف التعادل، حيث تمكن روميو لافيا من تدوين هدف التعادل بعد مرور 5 دقائق على احتفال ستيرلينج ورفاقه بهدف التقدم.

وفي الدقيقة 45، تمكن أدم أرمسترونج من تسجيل هدف التقدم لكتيبة القديسين، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وتعددت المحاولات من كلا الفريقين طوال دقائق الشوط الثاني، دون أن يكون هناك أي جديد على لوح النتيجة، ليخسر تشيلسي في نهاية المطاف بهدفين لهدف.

نتيجة تجعل تشيلسي يتوقف عند النقطة السابعة في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما وصل ساوثهامبتون للنقطة السابعة ليصبح في المركز السابع.