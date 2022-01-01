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نحو ألف أسير يشرعون غدًا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نحو ألف أسير يشرعون غدًا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ نحو 1000 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يشرعون غدًالاحتلاا يإضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.


وقال نادي الأسير في بيانه، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.


ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

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