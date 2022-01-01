طوباس: "مجلس المستوطنات" يستولي على شاحنتين في الرأس الأحمر

طوباس / سما /

استولت طواقم مجلس المستوطنات، اليوم الأربعاء، على شاحنتين لنقل السماد العضوي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات ، إن سيارة تابعة لـ"مجلس المستوطنات" اقتحمت منطقة الرأس الأحمر قبل قليل، واحتجزت شاحنتين لنقل السماد العضوي خلال عملهما على نقل السماد لأرض المزارع أحمد ذياب أبو خيزران.

من جهته، قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتر بشارات، إن قوات الاحتلال استولت على الشاحنتين، بعد احتجازهما لبرهة من الوقت.

يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من استهداف المعدات والجرارات الزراعية في منطقة الرأس الأحمر منذ مطلع شهر آب الجاري، ويتمثل ذلك بالاستيلاء على المعدات أو إعاقة عملها، حيث أدى ذلك لإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة في المنطقة وخسائر جسيمة للمزارعين.