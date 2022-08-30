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بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)

الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد رميهما الحجارة باتجاه إسرائيل.. أدرعي ينشر صورة لوزيرين لبنانيين ويعلق.. (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على رمي وزيرين لبنانيين للحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو قيام كل من وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، برمي الحجارة عبر السياج الحدودي باتجاه إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال أفيخاي أدرعي في “تويتر” معلقا: “هذا مشهد لا يستحق سوى المثل العربي بنسخته اللبنانية..إن كان بيتك من قزاز ما ترمي الناس بالحجارة”.

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