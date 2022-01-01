قناة عبرية : تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة في السجون

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة السابعة العبرية، إن هناك تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة داخل سجون الاحتلال وفي مناطق الضفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الأسيرة أنها ستبدأ إضرابها بألف مضرب كدفعة أولى يوم غد الخميس، مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان مستمرة، في رسالة احتجاجية على تنصل مصلحة السجون الإسرائيلية من قرارات سابقة قد أقرتها في شهر مارس الماضي.

وتأتي هذه الخطوات بعد تعنت الاحتلال في التراجع عن قراراته المتعلقة بالنقل التعسفي، وذلك للتغطية على فشله الذريع في عملية نفق الحرية العام الماضي.

وكان ارتدى الأسرى لباس السجن (الشاباص) استعدادا للمواجهة المباشرة مع إدارة مصلحة السجون.