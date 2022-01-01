فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأربعاء.
"يديعوت أحرونوت":
- استدعاء نتنياهو وعدد من الوزراء للمثول أمام لجنة التحقيق في حادثة التدافع "الجرمق" الذي أسفر عن مقتل 45 يهوديا
- نتنياهو لم يتصرف كما هو متوقع من رئيس الحكومة
- وزير الأمن الداخلي وصلته معلومات عن خطورة الوضع لكنه لم يفعل اي شي
- الليكود: اللجنة تتصرف من دوافع سياسية
- محكمة العمل ترفض اصدار أوامر تلزم نقابة المعلمين بفتح السنة الدراسية
- على مدار الساعة: عمليات واسعة للأجهزة الامنية في الضفة
- نابلس تغلي وخمس عمليات مسلحة خلال 10 ايام
- اليهود في طهران يقيمون شعائرهم الدينية بكل حرية ولا يعانون من اللاسامية كما هو الحال في أوروبا
"معاريف":
- اضراب نقابة المعلمين.. حتى الآن وعشية فتح المدارس لم يتم التوصل الى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين
- لجنة التحقيق الرسمية في أحداث الجرمق ترسل رسائل انذار لنتنياهو ووزراء وضباط الشرطة
- بعد تبادل إطلاق الرصاص في روجيب.. اعتقال شابين من البلدة
- اصابة مستوطنين بجروح بليغة ومتوسطة في مقام يوسف بنابلس
"هآرتس":
- لجنة التحقيق ارسلت انذارات لنتنياهو وقادة اخرين في أحداث الجرمق
- التصعيد بالضفة الغربية تعيد الجيش إلى أسلوب "طنجرة الضغط".
- بعد العمليات داخل اسرائيل كثفت الأجهزة الأمنية من نشاطها في جنين ونابلس ويواجهون بالمقاومة المسلحة لمنع الاعتقالات
- المحكمة العليا ترد التماس الأسير خليل عواودة
- آلاف الجرحى جراء العنف في المجتمع العربي