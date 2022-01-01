رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت أحرونوت":

- استدعاء نتنياهو وعدد من الوزراء للمثول أمام لجنة التحقيق في حادثة التدافع "الجرمق" الذي أسفر عن مقتل 45 يهوديا

- نتنياهو لم يتصرف كما هو متوقع من رئيس الحكومة

- وزير الأمن الداخلي وصلته معلومات عن خطورة الوضع لكنه لم يفعل اي شي

- الليكود: اللجنة تتصرف من دوافع سياسية

- محكمة العمل ترفض اصدار أوامر تلزم نقابة المعلمين بفتح السنة الدراسية

- على مدار الساعة: عمليات واسعة للأجهزة الامنية في الضفة

- نابلس تغلي وخمس عمليات مسلحة خلال 10 ايام

- اليهود في طهران يقيمون شعائرهم الدينية بكل حرية ولا يعانون من اللاسامية كما هو الحال في أوروبا

"معاريف":

- اضراب نقابة المعلمين.. حتى الآن وعشية فتح المدارس لم يتم التوصل الى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين

- لجنة التحقيق الرسمية في أحداث الجرمق ترسل رسائل انذار لنتنياهو ووزراء وضباط الشرطة

- بعد تبادل إطلاق الرصاص في روجيب.. اعتقال شابين من البلدة

- اصابة مستوطنين بجروح بليغة ومتوسطة في مقام يوسف بنابلس

"هآرتس":

- لجنة التحقيق ارسلت انذارات لنتنياهو وقادة اخرين في أحداث الجرمق

- التصعيد بالضفة الغربية تعيد الجيش إلى أسلوب "طنجرة الضغط".

- بعد العمليات داخل اسرائيل كثفت الأجهزة الأمنية من نشاطها في جنين ونابلس ويواجهون بالمقاومة المسلحة لمنع الاعتقالات

- المحكمة العليا ترد التماس الأسير خليل عواودة

- آلاف الجرحى جراء العنف في المجتمع العربي