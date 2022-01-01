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الاحتلال يعتقل مواطنا ويحطم خلايا شمسية لأحد المنازل في الخليل

الأربعاء 31 أغسطس 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا، وحطمت خلايا شمسية لأحد المنازل، في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة اذنا غربا، الشاب مجاهد محمد مطلق ابو جحيشة، بعد أن داهمت وفتشت منزله.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال حطمت خلايا شمسية في منزل المواطن أسامة حمامدة، الكائن قرب تجمع شعب البطم والطريق الالتفافي 60، واستولت على مركبته.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، تعود ملكيتها لعائلتي دنديس والأطرش، وعبثت بمحتوياتها.

#الخليل #الاحتلال

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