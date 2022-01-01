رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، وقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في روجيب شرق نابلس، واعتقال 21 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يؤكد دعم فلسطين لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق

-عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في روجيب واعتقال 21 مواطنا من الضفة

-أربعون عاما على الاجتياح الإسرائيلي للبنان والخروج الفلسطيني "اشهد يا عالم علينا وع بيروت"

-"التربية": إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) اليوم

-بين الموت أو أسر الأبناء.. الاحتلال يتفنن في قهر الآباء

-مفوضة حقوق الإنسان تنتقد إسرائيل لعدم منحها تأشيرات لموظفين أمميين

-اشتية يطالب أستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

-"يونيسيف": 1.3 مليون طفل فلسطيني يواجهون المخاطر عند عودتهم إلى المدرسة

-ألف أسير يبدأون غدا إضرابا مفتوحا عن الطعام

-محكمة الاحتلال ترفض مجددا الإفراج عن الأسير خليل عواودة

-عنب الخليل.. إرث زراعي يقاوم الاستيطان

-انخفاض طفيف على درجات الحرارة

"الأيام":

-عشرات الإصابات خلال مواجهات روجيب .. محاصرة منزل واستهدافه بالرصاص والقذائف

-إصابات خلال مواجهات ليلية مع الاحتلال واعتداءات مستوطنين في عدة مناطق

-الرئيس: فلسطين تدعـم أمـن واستقرار العراق وسلامة شعبه

-واشنطن: مجموعة عمل تدرس خطوات لتأسيس وجود فلسطيني في جسر الكرامة

-الاحتلال يعتزم المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية جنوب القدس

-نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي يبدأ زيارة للمنطقة

-"العليا" الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الأسير العواودة

-وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف

-مفوضة حقوق الإنسان تنتقد إسرائيل لعدم منحها تأشيرات لموظفين أمميين

-الحكم بالسجـن 12 عامـاً على محمد الحلبي بلا أدلة

-ألف أسير يباشرون إضراباً مفتوحاً غداً وقيادة وطنية موحدة للخطوات النضالية

-صندوق النقد: تحديات هائلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني

-بغداد تستعيد الهدوء بعد اشتباكات دامية مع انسحاب الصدريين تنفيذا لأمر زعيمهم

"القدس":

-ألف أسير سيبدأون إضرابا عن الطعام غدا

-اشتية يطالب استراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

-النائب عطية يطالب باستجواب الخصاونة حول وقف مشروع مطار الغور

-الأزمة على الجسر تتحمل مسؤوليتها إسرائيل وقضية مطار «رامون» مفتعلة

-بيروت تتذكر رحيل عرفات قبل 40 عاماً

-أنصار الصدر ينسحبون من المنطقة الخضراء في بغداد

-إسرائیل تصادق الأسبوع القادم على اقامة مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس

-اعتقال شابين بعد قصف منزل في روجيب

-أوروبا تقترب من هدفها لتخزين الغاز

-"واشنطن تايمز": أميركا تدمر نفسها من الداخل