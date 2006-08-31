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الأسير مراد أبو الرب من قرية جلبون يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال

الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير مراد محمد رضا أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق محافظة جنين، اليوم الأربعاء، عامه السابع عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن الاحتلال اعتقل أبو الرب بتاريخ 31/8/2006، أثناء تواجده في بلدة العيزرية قرب القدس حيث كان مطارداً للاحتلال، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن مدة أربعة مؤبدات؛ بدعوى اشتراكه في عمليات مسلحة ضد الاحتلال.

وأضاف، أن الأسير أبو الرب أكمل تعليمه وهو في السجن وحصل على درجة الماجستير، وهو يقوم الآن بالإشراف على دورات علمية وبرامج تدريسية لطلبة الثانوية العامة والجامعة من الأسرى.

#سجون الاحتلال #مراد أبو الرب

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