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الاحتلال يداهم يعبد ويحتجز شابا ومستوطنون يقتحمون مستوطنة "حوميش " المخلاة

الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلدة يعبد وكثفت من تواجدها العسكري في محافظة جنين، فيما اقتحم مستوطنون مستوطنة "حوميش" المخلاة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، ان قوات الاحتلال احتجزت الشاب محمد فتحي عمارنة بعد اقتحام بلدة يعبد، بينما عرقلت حركة المواطنين على حاجز عسكري نصبته على مدخل بلدة اليامون غرب جنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت الحواجز المتنقلة في محيط قرى وبلدات، رمانة، وزبوبا، وتعنك، وكفيرنا، وعرابة، وفحمة، وصانور.

من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين مستوطنة "حوميش " المخلاة " جنوب جنين تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال.

#الاحتلال #يعبد

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