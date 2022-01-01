  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..

الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب ضعف حكم السلطة.. هآرتس: اجماع أمني إسرائيلي على هذا الامر في الضفة الغربية ..



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي و"الشاباك" ووحدة تنسيق العمليات الحكومية، تتفق على رأي واحد بأن الأوضاع في الضفة الغربية آخذة بالتدهور، وتتحول إلى واقع عنيف شبه يومي، ويعود ذلك بالأساس إلى ضعف حكم السلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة لابيد - بينيت - غانتس، تدرك أنه عليها اتخاذ مبادرات اقتصادية أو سياسية يمكن أن تخفف من حدة التوتر، لكنها تخشى أنه ينظر إليها على أنها يسارية وانهزامية في المعركة أمام الليكود.

وقالت الصحيفة، أنه يمكن أن تتفاقم الفوضى في الضفة الغربية وتنتشر مرة أخرى بالوصول إلى مناطق الخط الأخضر قبل الانتخابات، وبطريقة تؤثر حتى على نتائجها.

وأشارت الصحيفة إلى زيادة النشاطات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة لاعتقال المطلوبين، تزامنًا مع زيادة الهجمات الفلسطينية بإطلاق النار، مشيرةً إلى أن الأحداث الأخيرة أمس في نابلس وقبلها في قباطية، وأيضًا قبلها في عدة مناطق من شمال الضفة الغربية تعيد إلى الأذهان العمليات التي كانت تقوم بها تلك القوات ضد المطلوبين من حصارهم وخوض اشتباكات معهم واستخدام كافة وسائل الضغط عليهم، وذلك بعد توقف دام 15 عامًا، بسبب استسلام واعتقال المطلوبين بدون أي مقاومة.

وتشير الصحيفة، إلى أن نشاط الخلايا المسلحة وزيادة عدد الأسلحة، وتحرك نشطاء فتح الميدانيين خاصة في المخيمات والتحالف مع الجهاد الإسلامي وحماس، يزيد من الاحتكاكات مع جيش الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

إعلام إسرائيلي: قراصنة إيرانيون اخترقوا هاتف رئيس "الموساد" ونشروا صورًا لأسنانه

راصد جوي يكشف موعد انحسار الموجة الحارة

صاحب أطول محاكمة.. الاحتلال يحكم على الأسير الحلبي من غزة بالسجن 12 عاما

ألغام مطار رامون تواصل خلط الأوراق: عميد اردني متقاعد يعزف على “الشفافية والمناكفة”

بالسيف..فيديو يوثق اعتداء مستوطن إسرائيلي على عائلة فلسطينية داخل سيارتها في الجليل

واشنطن : روسيا تسلمت مسيرات ايرانية هي الاكثر تقدما في العالم وسيكون لها تأثير كبير في معارك اوكرانيا

الأخبار الرئيسية

رابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين "الدورة الثانية" 2022

Screenshot_10

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

"العليا الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

image1170x530cropped

مسؤولون فلسطينيون: طلب "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة لن يمر..وهادي عمرو يصل هذا الأسبوع

Screenshot_5

صحيفة عبرية تتحدث عن ظاهرة تشكل تحديا خطيرا للاحتلال بالضفة

الاتصالات الفلسطينية