وفد طبي من فلسطينيي 48 يزور غزة ويجري عمليات جراحية

القدس المحتلة / سما /

للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، زار وفد طبي مبتعث من جمعية أطباء لحقوق الإنسان، قبل أيم قطاع غزة. وتأتي الزيارة بهدف القيام بنشاط طبي، والوقوف عن كثب على تداعيات العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.

ومكث الوفد الطبي في القطاع مدة أربعة أيام، وتكون من 26 طبيبا وخبيرا في مجالات الصحة النفسية، وترأس الوفد صلاح حاج يحيى، رئيس الوفود الطبية الخاصة بالجمعية إلى كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وعمل الوفد في مجال الصحة النفسيّة، برئاسة الأخصائيين النفسيين، محمد منصور، ومحمود سعيد، ومرسي حبيب الله، وأمجد موسى، على مرافقة عائلات الشهداء من ضحايا الهجمة الأخيرة في منطقتي رفح وجباليا، وعلى معالجة الصدمات النفسيّة التي يعيشونها.

وقد تم التركيز بصورة خاصة على العلاج النفسي للأطفال الذين استشهد أصدقاؤهم قريبا من مقبرة الفالوجة. وعلى التوازي، استمرّت الدورات التأهيلية الشاملة لطواقم الصحة النفسيّة الفلسطينيّة، وهو نشاط مشترك ما بين أطباء لحقوق الإنسان، ومركز غزة للصحة النفسيّة، ووزارة الصحة، بتمويل الاتحاد الأوروبي.

تبرعات المجتمع العربي شملت شحنة أدوية ومعدات طبية و3 مراكز طبية

كما تم عقد دوراتٍ تأهيلية إضافية بإشراف د. هشام بواقنة في مستشفى الصحة النفسية في مدينة غزة. كما جرى خلال الزيارة، وبحضور الوفد، افتتاح مركز طبّي جديد لمعالجة ضحايا الصدمة في مدينة غزة، والذي يعمل بالتعاون مع أطباء لحقوق الإنسان، وتحت إشراف ورقابة خبراء صحة نفسية من جانب الجمعيّة.

وقد أقيم المركز بمساعدة التبرعات التي تم جمعها من المجتمع العربي في إسرائيل، بواسطة الطبيب النفسي محمود سعيد، المتطوع في جمعية أطباء لحقوق الإنسان.

كما قام أعضاء الوفد، في المستشفى الأوروبي بخان يونس، وبحضور المدير العام للمستشفى، د. يوسف العقاد، بتدشين جهازٍ جديدٍ لإجراء عمليات المياه البيضاء في العيون من طراز "بيكو ". هذا الجهاز الذي تبلغ كلفته 60 ألف دولار، قامت جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان بشرائه بواسطة أموال قامت الجمعيّة بجمعها من المجتمع العربي في إسرائيل.

ويحتاج أكثر من 1200 مريضا في قطاع غزة إلى الخضوع لجراحة الساد (المياه البيضاء)، والآن، بعد توفر الجهاز الجديد، سيكون بإمكانهم الخضوع للعملية.

يذكر أن أطباء لحقوق الإنسان قد اشترت مؤخرا جهازا جديدا للعمليات، بكلفة إجمالية تبلغ 80 ألف دولار، ومن المرتقب أن يتم إرسال هذا الجهاز للمستشفى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

إجراء 26 عملية جراحية ومعالجة أكثر من 500 مريض

على التوازي، أجرى فريق الجراحين التابع للوفد 26 عملية جراحية في ثلاثة مشاف: مستشفى الشفاء، مستشفى ناصر، والمستشفى الأوروبي.

وقد شملت العمليات عمليات استبدال المفاصل والركبة، وجراحة المجازة المعديّة، وجراحات الصدر والأوعية الدموية. وقد قام الأطباء الجراحون في إطار زيارتهم بتسليم معدات طبية تبلغ قيمتها 400 ألف شيكل، لغرض استخدامها في غرف العمليات في المستشفيات الثلاثة.

هذا، وقد قام أطباء الوفد خلال زيارتهم بتشغيل عيادتين متنقلتين: إحداهما في المستشفى التابع لجمعية الخدمة العامة، جنوبي مدينة غزة، حيث شارك أطباء العائلة، والعظام، والأطفال، بفحص 303 مريضا؛ في حين تمت إقامة العيادة الثانية التي تخصصت في طبّ النساء، في مركز د. فيصل الطبّي التابع لجمعيّة "قلوب رحيمة" في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، حيث تم فحص 150 سيدة.

إلى ذلك، شارك أطباء الوفد في حفل تدشين مركز ابن سينا الطبي الجديد في بلدة بيت لاهيا، الذي يعمل بالتعاون مع أطباء لحقوق الإنسان. وقد تمت إقامة المركز بتوصية من أطبّاء الجمعية، برئاسة المختص في طب عظام الأطفال، د. ياسر خطيب، الذين شخّصوا الحاجة إلى مثل هذا المركز لدى سكان المنطقة، وبعد تجنيد الأموال المخصصة لهذا الغرض. ويشمل المركز عيادتي أسنان، وعيادة نساء، وأطفال، وقلب، وقسم داخلي، وطبّ عظام. وستقدم الخدمات في المركز لقاء سعر رمزي يتمثل ببضعة شواقل.