  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة في رام الله إسنادا للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في رام الله إسنادا للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة



رام الله/سما/

شارك عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة وسط مدينة رام الله، إسنادا للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين عواودة وناصر أبو حميد، ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عنهما وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 171، رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني وضعا صحيا خطيرا جدا، وهو لا يقوى على الحركة، أو الحديث وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب، استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.

#خليل عواودة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت: خطوة غير عادية في التنسيق بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

جنرال إسرائيلي: لقاءات العاروري والنخالة ونصر الله تشير لتصعيد أمني قريب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

العمادي يصل غزة..

إصابة مستوطنين بجراح خطيرة واشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في نابلس وجنين

اميركا تحذر السلطة من التقدم بطلب في مجلس الامن للحصول على عضوية دولة كاملة

صاحب أطول محاكمة.. الاحتلال يحكم على الأسير الحلبي من غزة بالسجن 12 عاما

الأخبار الرئيسية

Screenshot_10

مصدر أمني إسرائيلي: الأيام المقبلة ستشهد مزيد من الإعتقالات والعمليات شمال الضفة

"العليا الإسرائيلية" ترفض الإفراج عن الأسير خليل عواودة

image1170x530cropped

مسؤولون فلسطينيون: طلب "عضوية كاملة" في الأمم المتحدة لن يمر..وهادي عمرو يصل هذا الأسبوع

Screenshot_5

صحيفة عبرية تتحدث عن ظاهرة تشكل تحديا خطيرا للاحتلال بالضفة

"التربية" تعلن موعد نتائج الثانوية العامة الدورة الثانية

الاتصالات الفلسطينية