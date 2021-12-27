وقفة في رام الله إسنادا للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة

رام الله/سما/

شارك عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في وقفة وسط مدينة رام الله، إسنادا للمعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين عواودة وناصر أبو حميد، ورددوا الهتافات المطالبة بالإفراج عنهما وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل المعتقل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 171، رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني وضعا صحيا خطيرا جدا، وهو لا يقوى على الحركة، أو الحديث وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يوماً من الإضراب، استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.