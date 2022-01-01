إصابات في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية كيسان

بيت لحم/سما/

أصيب مواطن بالحجارة والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن اقتحم مستوطنون قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان نبيل عبيات بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص، وتحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت أيضا قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بينهم عائلة بأكلمها، بالإضافة إلى إصابة المواطن صالح أحمد عبيات جراء الاعتداء عليه بالحجارة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وأضاف عبيات أن قوات الاحتلال أغلقت القرية بالكامل، وما زال المستوطنون يحاولون الوصول إلى المنازل