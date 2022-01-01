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"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا

الثلاثاء 30 أغسطس 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أسوأ تزوير على الإطلاق".. سوري يزور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع قناة i24news العبرية أن سلطات جزيرة باربادوس اعتقلت سوريا أثناء محاولته السفر إلى ألمانيا بجواز سفر إسرائيلي مزور "بشكل سيء"، يرشحه ليكون "أسوأ تزوير" حسب السلطات الاسرائيلية.

وحسب الموقع فإن سلطات الجزيرة قالت إن تزوير جواز السفر كان سيئا "بشكل خاص لامتلائه بالأخطاء، بما في ذلك الطباعة العبرية التي جاءت مقلوبة وفي الاتجاه المعاكس، ما سهل على مفتشي الهجرة كشف زيفه".

وأوضح الموقع أن سلطات باربادوس أبلغت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بالقضية، حيث قالت السلطات الإسرائيلية إن وثائق الرجل كانت "مرشحة لأسوأ تزوير على الإطلاق".

وبحسب الوثيقة المزورة، فقد تم إصدار جواز السفر في مدينة "ستريكترام" غير الموجودة، وهو نسخ مشوه لاسم مدينة القدس باللغة العبرية.

كما وردت كتابة "إسرائيل" بشكل خاطئ في أعلى جواز السفر.

ويحمل جواز السفر المزور أيضا ختم مراقبة الحدود الصادر في إسرائيل، على الرغم من أن الأخيرة أقلعت عن استخدام طوابع جوازات السفر منذ عدة سنوات.

#سوري #جواز سفر اسرائيلي #ألمانيا

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