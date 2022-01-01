اشتية يطالب استراليا بالاعتراف بدولة فلسطين

رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، وفدا من مجلس الشيوخ والبرلمان الأسترالي، حيث أطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وشدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير حل الدولتين، من خلال إجراءاتها المتمثلة بالاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، والمزيد من القتل والاعتقالات لأبناء شعبنا.

وطالب اشتية استراليا بالاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على أهمية العمل على عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف لحماية حل الدولتين، وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.